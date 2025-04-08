Практика судов
  1. В мире

Мужчину из Иордании, работающего в правительстве, задержали за попытку открыть аварийные двери самолета во время полета

17:19, 8 апреля 2025
Мужчина пытался открыть аварийную дверь во время полета из Малайзии в Сиднее и напал на членов экипажа, что поставило под угрозу безопасность рейса.
Мужчину из Иордании, работающего в правительстве, задержали за попытку открыть аварийные двери самолета во время полета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданина Иордании, работающего в правительстве, задержали за попытку открыть аварийные двери самолета во время полета и нападение на членов экипажа во время рейса из Малайзии в Сидней. Об этом сообщает Independent.

Австралийская федеральная полиция (AFP) задержала 46-летнего Шади Тайсера Айеда Альсайдеха после того, как рейс AirAsia приземлился в аэропорту Сиднея 5 апреля.

Мужчину обвиняют в попытке открыть аварийные двери самолета и нападении на членов экипажа.

По словам полиции, он попытался открыть аварийный люк, сидя в задней части самолета. Экипаж переместил его в середину самолета, где он якобы снова попытался открыть другие аварийные двери.

После того как стюардесса остановила его, Альсайдех, по словам свидетелей, напал на члена экипажа. Несколько пассажиров вмешались, чтобы его удержать, как указано в судебных материалах. После этого его снова задержали на месте.

Адвокат Альсайдеха заявил, что он не помнит инцидента и не имеет криминального прошлого. Он также добавил, что его подзащитный имеет жену, троих детей и поддерживает пожилых родителей в Иордании.

Альсайдех подал ходатайство о освобождении под залог в местном суде. Адвокат отметил, что мужчина путешествовал в Сидней для встречи с правительственными чиновниками, поскольку работает в правительстве Иордании в сфере управления ядерными отходами.

Встреча с шестью правительственными чиновниками была запланирована на 7 апреля и должна была касаться процедур транспортировки таких материалов в странах Ближнего Востока. Однако суд отказал ему в залоге, отметив, что это создает неприемлемый риск для общества из-за серьезности преступления.

Ожидается, что Альсайдех явится в суд 9 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити

Правительство назначило руководителем агентства ПлейСити, которое будет заниматься вопросами азартных игр и лотерей, бывшего члена КРАИЛ Геннадия Новикова.

Вероника Крейденкова больше не в Общественном совете добропорядочности — что известно

За 2024 год координатор Общественного совета добропорядочности заработала почти $31 тыс.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова