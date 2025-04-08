Мужчину из Иордании, работающего в правительстве, задержали за попытку открыть аварийные двери самолета во время полета

Мужчина пытался открыть аварийную дверь во время полета из Малайзии в Сиднее и напал на членов экипажа, что поставило под угрозу безопасность рейса.

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Гражданина Иордании, работающего в правительстве, задержали за попытку открыть аварийные двери самолета во время полета и нападение на членов экипажа во время рейса из Малайзии в Сидней. Об этом сообщает Independent.

Австралийская федеральная полиция (AFP) задержала 46-летнего Шади Тайсера Айеда Альсайдеха после того, как рейс AirAsia приземлился в аэропорту Сиднея 5 апреля.

Мужчину обвиняют в попытке открыть аварийные двери самолета и нападении на членов экипажа.

По словам полиции, он попытался открыть аварийный люк, сидя в задней части самолета. Экипаж переместил его в середину самолета, где он якобы снова попытался открыть другие аварийные двери.

После того как стюардесса остановила его, Альсайдех, по словам свидетелей, напал на члена экипажа. Несколько пассажиров вмешались, чтобы его удержать, как указано в судебных материалах. После этого его снова задержали на месте.

Адвокат Альсайдеха заявил, что он не помнит инцидента и не имеет криминального прошлого. Он также добавил, что его подзащитный имеет жену, троих детей и поддерживает пожилых родителей в Иордании.

Альсайдех подал ходатайство о освобождении под залог в местном суде. Адвокат отметил, что мужчина путешествовал в Сидней для встречи с правительственными чиновниками, поскольку работает в правительстве Иордании в сфере управления ядерными отходами.

Встреча с шестью правительственными чиновниками была запланирована на 7 апреля и должна была касаться процедур транспортировки таких материалов в странах Ближнего Востока. Однако суд отказал ему в залоге, отметив, что это создает неприемлемый риск для общества из-за серьезности преступления.

Ожидается, что Альсайдех явится в суд 9 апреля.