Україна та США обговорять угоду про копалини наприкінці тижня

Українська делегація прибуде до США для обговорення угоди щодо корисних копалин — Bloomberg.

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Україна та США обговорять угоду про корисні копалини у Вашингтоні 11-12 квітня. Про це пише Bloomberg.

Для супроводу переговорів Кабмін залучив міжнародну юридичну компанію. Ця поїздка стане першим особистим обговоренням проекту угоди, запропонованої американською стороною.

"Візит має відбутися 11-12 квітня. До делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України", - повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, глава американського міністерства фінансів Скотт Бессент заявив, що США очікують на візит технічної команди України для обговорення та підписання угоди щодо корисних копалин.

Додамо, що на переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме юридична компанія.

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