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Ольга Стефанішина обговорила у Брюсселі посилення санкційного тиску та арешт майна спонсорів війни

10:49, 11 квітня 2025
Ольга Стефанішина взяла участь на засіданні Task Force Freeze and Seize.
Ольга Стефанішина обговорила у Брюсселі посилення санкційного тиску та арешт майна спонсорів війни
Фото: minjust.gov.ua
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У четвер, 10 квітня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина взяла участь у 29-му засіданні Робочої групи Європейської комісії з питань арешту та конфіскації російських активів (Task Force Freeze and Seize), який відбувся в штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства юстиції.

Учасники групи зосереджують увагу на санкційній політиці ЄС, а також заходах з арешту й конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, причетних до спонсорування збройної агресії Росії проти України.

Ольга Стефанішина відзначила координаційні зусилля, докладені в межах роботи групи, і підкреслила важливість не лише ефективної реалізації санкцій, а й виявлення всього підсанкційного майна для подальшого застосування обмежень. Вона наголосила на готовності України поглиблювати співпрацю з європейськими партнерами в цьому напрямі.

«Україна зібрала значний обсяг даних, що підтверджує прямий зв’язок підсанкційних осіб, компаній і секторів, на які поширюються обмеження, з фінансуванням російської агресії та підтримкою військової машини РФ. Ми готові надати цю інформацію будь-якій державі-члену ЄС та розраховуємо на тісну координацію зусиль», — зазначила вона.

Віцепрем'єрка також подякувала учасникам засідання за їхню активну позицію й внесок у обмеження здатності росії продовжувати загарбницьку війну.

«Санкції є, і вони працюють. Ми маємо спільний підхід до їх імплементації на рівні держав-членів ЄС. Україна залишається залученою до цього процесу і повністю дотримується основних принципів санкційної політики», — резюмувала Стефанішина.

Робоча група Європейської комісії з питань заморожування та конфіскації активів була створена у березні 2022 року для забезпечення ефективного виконання санкцій ЄС. Її мета — виявлення, заморожування та, за можливості, конфіскація активів осіб, які підтримують агресію РФ. До складу групи входять представники всіх 27 країн-членів ЄС, Європейської комісії, Євроюсту, Європолу та інших профільних структур.

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