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Ольга Стефанишина обсудила в Брюсселе усиление санкционного давления и арест имущества спонсоров войны

10:49, 11 апреля 2025
Ольга Стефанишина приняла участие в заседании Task Force Freeze and Seize.
Ольга Стефанишина обсудила в Брюсселе усиление санкционного давления и арест имущества спонсоров войны
Фото: minjust.gov.ua
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В четверг, 10 апреля, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина приняла участие в 29-м заседании Рабочей группы Европейской комиссии по вопросам ареста и конфискации российских активов (Task Force Freeze and Seize), которое состоялось в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. Об этом сообщил официальный сайт Министерства юстиции.

Участники группы сосредотачивают внимание на санкционной политике ЕС, а также на мерах по аресту и конфискации активов физических и юридических лиц, причастных к спонсированию вооруженной агрессии России против Украины.

Ольга Стефанишина отметила координационные усилия, предпринятые в рамках работы группы, и подчеркнула важность не только эффективной реализации санкций, но и выявления всего подпадающего под санкции имущества для дальнейшего применения ограничений. Она подчеркнула готовность Украины углублять сотрудничество с европейскими партнерами в этом направлении.

«Украина собрала значительный объем данных, подтверждающих прямую связь между санкционированными лицами, компаниями и секторами, на которые распространяются ограничения, и финансированием российской агрессии и поддержкой военной машины РФ. Мы готовы предоставить эту информацию любому государству-члену ЕС и рассчитываем на тесную координацию усилий», — отметила она.

Вице-премьер также поблагодарила участников заседания за их активную позицию и вклад в ограничение способности России продолжать захватническую войну.

«Санкции есть, и они работают. У нас есть единый подход к их реализации на уровне государств-членов ЕС. Украина остается вовлеченной в этот процесс и полностью придерживается основных принципов санкционной политики», — резюмировала Стефанишина.

Рабочая группа Европейской комиссии по вопросам замораживания и конфискации активов была создана в марте 2022 года для обеспечения эффективного исполнения санкций ЕС. Ее цель — выявление, замораживание и, по возможности, конфискация активов лиц, поддерживающих агрессию РФ. В состав группы входят представители всех 27 стран-членов ЕС, Европейской комиссии, Евроюста, Европола и других профильных структур.

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