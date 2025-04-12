Володимир Зеленський привітав єврейську громаду із Песахом

Єврейський Великдень, або Песах – одне з найважливіших свят в іудаїзмі.

Джерело фото: istockphoto

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську спільноту України зі святом Песах.

«Шановна єврейська громадо України!

Сердечно вітаю вас із Песахом — радісним і світлим святом, що дарує життєдайну силу та віру в перемогу справедливості і добра. Особливим святом, що знаменує довгоочікуване визволення після тривалих часів страждань і рабства. Важливим святом, що знову нагадує про цінність свободи.

Сьогодні наша головна сила — це єдність, віра у себе та свою країну. Бажаю, щоб здійснились ваші добрі наміри, справдилися найкращі сподівання, а рідні і близькі були здоровими та успішними.

Щасливого Песаху!», - сказав Президент.

Єврейський Великдень, або Песах – одне з найважливіших свят в іудаїзмі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.