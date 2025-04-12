Практика судів
  1. В Україні

Кількість народних депутатів можуть скоротити – Руслан Стефанчук розповів, за яких умов

14:53, 12 квітня 2025
Голова Верховної Ради переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві.
Кількість народних депутатів можуть скоротити – Руслан Стефанчук розповів, за яких умов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб. Про це пише Укрінформ.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб ще у  2019 році.

Тоді, як вказав спікер парламенту, попередній склад Конституційного суду надав негативний висновок щодо цього законопроєкту, що фактично заблокувало його розгляд у Верховній Раді.

«Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві», - підкреслив Стефанчук.

На його думку, що скорочення кількості народних депутатів може відбутися через те, що об'єктивно зменшилася кількість населення України, «і це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі».

«Коли було 52 мільйони, це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів», - підкреслив Голова Верховної Ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

КСУ Верховна Рада України депутат Руслан Стефанчук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче і першочергове завдання – шукати компенсатори – Данило Гетманцев

Якщо у 2025 році обсяг міжнародної фінансової допомоги може досягти $55 млрд, то у 2026-му партнери можуть виділити лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби – Данило Гетманцев.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Верховній Раді рекомендували прийняти у цілому зміни до закону про страхування власників авто щодо розширення прав УБД та осіб з інвалідністю

Протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни будуть мати право на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з бюджету.

Верховний Суд скасував рішення судів, які призначили чоловіку покарання з випробуванням за ухилення від мобілізації

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурора, який вважав, що до чоловіка, який має утриманні неповнолітню дитину і матір пенсійного віку, не можна застосувати відбування покарання з випробуванням, бо це демотивує інших мобілізованих.

Екс-начальник ГТУЮ просив увільнити його від обов’язків на час проходження військової служби, але Мін’юст його звільнив — що вирішив Верховний Суд

Мін’юст стверджував, що позивач лише обліковується в списках військової частини, але не перебуває у військовій частині і не виконує військові обов`язки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва