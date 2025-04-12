Кількість народних депутатів можуть скоротити – Руслан Стефанчук розповів, за яких умов

Голова Верховної Ради переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що через зменшення чисельності населення України, яке потрібно представляти у парламенті, вочевидь, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб. Про це пише Укрінформ.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб ще у 2019 році.

Тоді, як вказав спікер парламенту, попередній склад Конституційного суду надав негативний висновок щодо цього законопроєкту, що фактично заблокувало його розгляд у Верховній Раді.

«Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві», - підкреслив Стефанчук.

На його думку, що скорочення кількості народних депутатів може відбутися через те, що об'єктивно зменшилася кількість населення України, «і це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі».

«Коли було 52 мільйони, це одна справа, а сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів», - підкреслив Голова Верховної Ради.

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