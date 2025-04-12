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Количество народных депутатов могут сократить — Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях

14:53, 12 апреля 2025
Глава Верховной Рады уверен, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе.
Количество народных депутатов могут сократить — Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что из-за уменьшения численности населения Украины, которое нужно представлять в парламенте, очевидно, встанет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 человек. Об этом пишет Укринформ.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2019 году подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек.

Тогда, как отметил спикер парламента, предыдущий состав Конституционного суда дал отрицательное заключение по этому законопроекту, что фактически заблокировало его рассмотрение в Верховной Раде.

«Но я глубоко уверен, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе», — подчеркнул Стефанчук.

По его мнению, сокращение количества народных депутатов может произойти из-за того, что объективно уменьшилось количество населения Украины, «и это отражается на количестве людей, которые должны быть представлены в едином законодательном органе».

«Когда было 52 миллиона, это одно, а сегодня, когда людей намного меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что цифра 300 — это та, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов», — подчеркнул Глава Верховной Рады.

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КСУ Верховная Рада Украины депутат Руслан Стефанчук

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