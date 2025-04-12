В Житомире пациенты бросили гендиректора больницы в мусорный бак — что случилось

Во время митинга митингующие бросили гендиректора больницы в мусорный бак.

Источник фото: Общественное Житомир/Екатерина Мороз

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У Житомирской многопрофильной районной больнице прошел митинг, на котором около 300 пациентов и сотрудников учреждения выступили против реорганизации неврологического отделения больницы. Как пишет Общественное, митингующие требовали отменить приказ о реорганизации отделения, в противном случае продолжат протесты.

По информации издания, через полчаса после начала митинга его участники начали скандировать фамилию и.о. гендиректора больницы, вызывая его на улицу, а когда мужчина вышел и попытался пройти к машине, как пишет Общественное, участники митинга перекрыли ему дорогу и оттеснили от авто, требуя ответить на вопросы о реорганизации неврологического отделения.

Когда митингующие не получили конкретных ответов — бросили должностное лицо в мусорный бак, который привезли с собой к стенам больницы.

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