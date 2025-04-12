Минобороны рассматривает возможность провести следующую встречу Рамштайн в Украине

Министерство обороны Украины рассматривает возможность провести следующую встречу стран-лидеров и стран-участников тематических вооруженных коалиций в формате «Рамштайн» в Украине с привлечением представителей Сил обороны и ОПК.
Как пишет Укринформ, об этом глава оборонного ведомства Рустем Умеров заявил во время общения с прессой по итогам встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе.
Руководитель ведомства подчеркнул, что для Украины Контактная группа является «основной платформой для поставок оружия, военной техники и боеприпасов».
«Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, а также привлечь наш ОПК — это будет новый формат. О конкретных шагах сообщим немного позже», — сказал Умеров.
Он отметил, что в нынешней встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины участвовали министры из стран Европы, Азии, а также Соединенные Штаты. Украинская сторона проинформировала их о ситуации в области безопасности и представила ключевые потребности Украины, как срочные, так и долгосрочные.
Основное внимание было сосредоточено на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, на поставке ракет, артиллерии, боеприпасов, бронетехники, а также на продолжении финансирования.
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