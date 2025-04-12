Міноборони розглядає можливість провести наступну зустріч Рамштайн в Україні

Рустем Умєров запропонує провести наступну зустріч Рамштайн в Україні.

Джерело фото: Рустем Умєров

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Міністерство оборони України розглядає можливість провести наступну зустріч країн-лідерів та країн-учасниць тематичних збройових коаліцій у форматі «Рамштайн» в Україні з залученням представників Сил оборони та ОПК.

Як пише Укрінформ, про це керівник оборонного відомства Рустем Умєров заявив під час спілкування з пресою за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

Очільник відомства наголосив, що для України Контактна група є «основною платформою для поставок озброєння, військової техніки й боєприпасів».

«Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК – це буде такий новий формат. Про конкретні кроки доповімо дещо пізніше», - сказав Умєров.

Він зауважив, що у нинішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України взяли участь міністри з країн Європи, Азії, а також Сполучені Штати. Українська сторона поінформувала їх про безпекову ситуацію та презентували ключові потреби України, як термінові, так і довгострокові.

Фокус уваги був зосереджений на поставках засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, на постачанні ракет, артилерії, боєприпасів, броньованої техніки, а також на продовженні фінансування.

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