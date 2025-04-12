Верховна Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію до 6 серпня – Ярослав Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що парламент проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на пленарних засіданнях 15-17 квітня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

14-15 квітня до Верховної Ради будуть традиційно внесені законопроекти Президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Верховна Рада голосуватиме за них на одному з пленарних засідань 15-18 квітня.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За його словами, голосування, скоріш за все, відбудеться без будь-яких затримок зі сторони депутатів. Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація будуть продовжені в Україні до 6 серпня.

Раніше про те, що парламент вчергове проголосує за продовження мобілізації та воєнного стану, заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.