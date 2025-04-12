Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию до 6 августа — Ярослав Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что парламент проголосует за продление военного положения и общей мобилизации на пленарных заседаниях 15-17 апреля.

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14-15 апреля в Верховную Раду будут традиционно внесены законопроекты Президента о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Верховная Рада проголосует за них на одном из пленарных заседаний 15-18 апреля.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, голосование, скорее всего, пройдет без каких-либо задержек со стороны депутатов. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены в Украине до 6 августа.

Ранее о том, что парламент вновь проголосует за продолжение мобилизации и военного положения, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

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