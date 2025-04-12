У Житомирі пацієнти кинули гендиректора лікарні у сміттєвий бак – що трапилося

Під час мітингу мітингувальники гендиректора лікарні кинули у сміттєвий бак.

Джерело фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз

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Біля Житомирської багатопрофільної районної лікарні відбувся мітинг, на якому близько 300 пацієнтів та працівників закладу виступили проти реорганізації неврологічного відділення лікарні. Як пише Суспільне, мітингувальники вимагали скасувати наказ про реорганізацію відділення, інакше продовжать протести.

За інформацією видання, за пів години після початку мітингу його учасники стали скандувати прізвище в. о. гендиректора лікарні, викликаючи його на вулицю, а коли чоловік вийшов та намагався пройти до автівки то, як пише Суспільне, учасники мітингу перекрили йому дорогу і відтіснили від авто, вимагаючи відповісти на питання про реорганізацію неврологічного відділення.

Коли ж мітингувальники не отримали конкретних відповідей – закинули посадовця у сміттєвий бак, який привезли із собою під стіни лікарні.

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