Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Песахом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Песах.
«Уважаемая еврейская община Украины!
Сердечно поздравляю вас с Песахом — радостным и светлым праздником, который дарит жизненную силу и веру в победу справедливости и добра. Особенным праздником, который знаменует долгожданное освобождение после долгих лет страданий и рабства. Важным праздником, который снова напоминает о ценности свободы.
Сегодня наша главная сила — это единство, вера в себя и свою страну. Желаю, чтобы сбылись ваши добрые намерения, оправдались лучшие ожидания, а родные и близкие были здоровыми и успешными.
Счастливого Песаха!», — сказал Президент.
Еврейская Пасха, или Песах — один из самых важных праздников в иудаизме.
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