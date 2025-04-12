Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Песахом

Еврейская Пасха, или Песах — один из самых важных праздников в иудаизме.

Источник фото: istockphoto

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Песах.

«Уважаемая еврейская община Украины!

Сердечно поздравляю вас с Песахом — радостным и светлым праздником, который дарит жизненную силу и веру в победу справедливости и добра. Особенным праздником, который знаменует долгожданное освобождение после долгих лет страданий и рабства. Важным праздником, который снова напоминает о ценности свободы.

Сегодня наша главная сила — это единство, вера в себя и свою страну. Желаю, чтобы сбылись ваши добрые намерения, оправдались лучшие ожидания, а родные и близкие были здоровыми и успешными.

Счастливого Песаха!», — сказал Президент.

Еврейская Пасха, или Песах — один из самых важных праздников в иудаизме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.