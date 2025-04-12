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Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Песахом

10:47, 12 апреля 2025
Еврейская Пасха, или Песах — один из самых важных праздников в иудаизме.
Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Песахом
Источник фото: istockphoto
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Песах.

«Уважаемая еврейская община Украины!

Сердечно поздравляю вас с Песахом — радостным и светлым праздником, который дарит жизненную силу и веру в победу справедливости и добра. Особенным праздником, который знаменует долгожданное освобождение после долгих лет страданий и рабства. Важным праздником, который снова напоминает о ценности свободы.

Сегодня наша главная сила — это единство, вера в себя и свою страну. Желаю, чтобы сбылись ваши добрые намерения, оправдались лучшие ожидания, а родные и близкие были здоровыми и успешными.

Счастливого Песаха!», — сказал Президент.

Еврейская Пасха, или Песах — один из самых важных праздников в иудаизме.

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Владимир Зеленский свято

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