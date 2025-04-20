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На Закарпатті жінка вбила власника будинку, який орендувала разом зі своїм співмешканцем

13:38, 20 квітня 2025
Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ножа та нанесла чоловікові численні удари по тілу та голові.
На Закарпатті жінка вбила власника будинку, який орендувала разом зі своїм співмешканцем
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На Закарпатті правоохоронці розслідували умисне вбивство, що сталося у селищі Королево. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до поліції звернувся 44-річний чоловік і повідомив, що в орендованому ним помешканні виявив мертвим власника будинку. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали співробітники обласного управління поліції, оперативники карного розшуку, криміналісти та кінологи. Першочергові дії проводились у взаємодії з місцевими поліцейськими.

Слідство встановило, що того вечора загиблий вживав алкоголь разом із 33-річною співмешканкою орендаря житла. Між ними виник раптовий конфлікт, у ході якого жінка схопила ножа і завдала численних поранень у ділянку тіла та голови. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Підозрювану затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй інкриміновано ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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вбивство Закарпаття

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