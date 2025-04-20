На Закарпатье женщина убила владельца дома, который арендовала вместе со своим сожителем

Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла мужчине многочисленные удары по телу и голове.

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В Закарпатской области правоохранители расследовали умышленное убийство, которое произошло в посёлке Королево. Об этом сообщает региональная полиция.

В полицию обратился 44-летний мужчина и сообщил, что в арендованном им жилье обнаружил мёртвым владельца дома. На теле погибшего были видны признаки насильственной смерти.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники областного управления полиции, оперативники уголовного розыска, криминалисты и кинологи. Первичные следственные действия проводились совместно с местными полицейскими.

Следствие установило, что в тот вечер погибший употреблял алкоголь с 33-летней сожительницей арендатора жилья. Между ними вспыхнул внезапный конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла мужчине многочисленные ранения в область тела и головы. От полученных травм он скончался на месте.

Подозреваемую задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ей инкриминируется ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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