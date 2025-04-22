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У Мін'юсті США вважають, що Google може використати ШІ, щоб зміцнити домінування на ринку онлайн-пошуку

14:35, 22 квітня 2025
Міністерство юстиції США розпочало судовий розгляд антимонопольної справи проти Google.
У Мін'юсті США вважають, що Google може використати ШІ, щоб зміцнити домінування на ринку онлайн-пошуку
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Представник Мін'юсту США Девід Далквіст заявив, що компанія Alphabet, власник Google, потребує «жорстких обмежень», щоб запобігти використанню їхніх продуктів штучного інтелекту для розширення свого домінування в онлайн-пошуку. Про це пише агентство Reuters.

Результат цієї справи може кардинально змінити інтернет, адже поставлено під сумнів статус Google як головного «порталу» для пошуку інформації.

Мін'юст намагається через суд зобов'язати Google продати браузер Chrome та вжити інших заходів для припинення «монополії» у сфері пошуку. Прокурори порівнюють цю справу з історичними антимонопольними процесами проти AT&T і Standard Oil, які свого часу завершилися розділенням компаній.

Міністерство юстиції та коаліція прокурорів штатів наполягають на заходах, які, на їхню думку, допоможуть «відновити конкуренцію», навіть незважаючи на те, що пошук дедалі більше інтегрується з генеративним ШІ, наприклад ChatGPT.

«Цей судовий засіб має бути спрямованим у майбутнє, а не ігнорувати те, що є на горизонті», — сказав Далквіст.

За його словами, нібито монополія Google у пошуку допомагає вдосконалювати її продукти штучного інтелекту, які також є способом привести користувачів до її пошукової системи.

На суді було продемонстровано документи, згідно з якими Google погодилася щомісяця платити Samsung за попереднє встановлення свого застосунку Gemini AI на смартфони – угода діятиме щонайменше до 2028 року. Хоча точні суми не розголошуються, прокурор назвав ці виплати «величезними».

Раніше суддя Окружного суду США Аміт Мехта визнав, що ексклюзивні угоди Google з виробниками пристроїв щодо встановлення її пошуку за замовчуванням сприяли утриманню монополії.

Очікується виступ Ніка Терлі, керівника продукту компанії OpenAI, яка є конкурентом Google зі своїм ChatGPT.

У свою чергу захисник Google Джон Шмідтляйн у своїй промові заявив, що пропозиції Мін'юсту – це просто «список бажань конкурентів, які хочуть поживитися плодами інновацій Google».

Компанія Google стверджує, що її продукти зі штучним інтелектом не мають стосунку до справи, яка стосується лише пошуку. А впровадження запропонованих змін «загальмує американські інновації у вирішальний момент».

У Google також зазначили, що подадуть апеляцію після винесення остаточного рішення.

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