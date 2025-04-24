Кількість загиблих у Києві через російську атаку зросла до 10 — рятувальні роботи тривають

Кількість загиблих зросла до 10 осіб, 90 постраждалих.

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Унаслідок російського удару по Києву в ніч на 24 квітня загинуло 10 людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Київ: рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще 1 людини. Станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають», — розповіли рятувальники.

Перед тим у ДСНС повідомили, що зі зруйнованої багатоповерхівки у Святошинському районі витягнули тіло 27-річної дівчини. Вона стала дев’ятою жертвою російського удару.

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