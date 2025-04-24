Число погибших в Киеве из-за российской атаки возросло до 10 — спасательные работы продолжаются

Число погибших возросло до 10 человек, 90 пострадавших.

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В результате российского удара по Киеву в ночь на 24 апреля погибло 10 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Киев: спасатели деблокировали из-под завалов тело ещё одного человека. По состоянию на 16:45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, пострадали 90. Аварийно-спасательные работы продолжаются», — сообщили спасатели.

Ранее в ГСЧС сообщили, что из разрушенного многоквартирного дома в Святошинском районе извлекли тело 27-летней девушки. Она стала девятой жертвой российского удара.

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