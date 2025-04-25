На Запорізькій АЕС сталася стрілянина – МАГАТЕ

Стрілянина на Запорізькій АЕС призвела до евакуації експертів МАГАТЕ.

Фото: iaea.org

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На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталася стрілянина, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. За його словами, вранці того ж дня експерти МАГАТЕ, що працюють на об'єкті, отримали наказ залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі пролунали постріли.

Окупанти, які контролюють територію, повідомили співробітникам МАГАТЕ, що через «загрозу з боку безпілотників» заплановані роботи на об'єкті були відкладені. Тому група експертів залишилася в укритті на весь час дії наказу.

Згідно з повідомленням Гроссі, протягом останнього тижня представники МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня. В результаті, те, що колись вважалося неможливим — свідчення військових дій поблизу великого ядерного об'єкта — стало звичним і майже повсякденним явищем на найбільшій атомній електростанції Європи.

Генеральний директор МАГАТЕ підкреслив, що ця ситуація є дуже нестабільною з точки зору ядерної безпеки. Він також наголосив, що організація продовжить робити все можливе, щоб запобігти можливій ядерній аварії під час війни, що триває.

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