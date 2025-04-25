На Запорожской АЭС произошла стрельба – МАГАТЭ

Стрельба на Запорожской АЭС привела к эвакуации экспертов МАГАТЭ.

Фото: iaea.org

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На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошла стрельба, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, утром того же дня эксперты МАГАТЭ, работающие на объекте, получили приказ оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания раздались выстрелы.

Оккупанты, контролирующие территорию, сообщили сотрудникам МАГАТЭ, что из-за «угрозы со стороны беспилотников» запланированные работы на объекте были отложены. Поэтому группа экспертов осталась в укрытии на все время действия приказа.

Согласно сообщению Гросси, в течение последней недели представители МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции почти ежедневно. В результате, то, что когда-то считалось невозможным - свидетельство военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало привычным и почти повседневным явлением на крупнейшей атомной электростанции Европы.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что эта ситуация является очень нестабильной с точки зрения ядерной безопасности. Он также подчеркнул, что организация продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию во время продолжающейся войны.

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