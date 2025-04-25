В Киеве ночью на месте российского удара по жилому дому спасли двух котов

Более 20 часов два напуганных ушастика ждали спасения под завалами.

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В столице ночью, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели спасли двух котов. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Котов нашли в жилом двухэтажном доме, который практически полностью разрушен в результате вражеского удара.

Напуганных животных передали работникам Общества Красного Креста Украины.

«Более 20 часов эти два напуганных ушастика ждали спасения под завалами! Их нашли на месте сплошных разрушений, где, казалось бы, жизнь уже угасла…

Эмоции хозяйки одного из котиков просто сложно описать словами. Это слезы счастья, что этот серый пушистик, часть семьи – жив», – сообщили в ГСЧС.

А утром спасатели нашли под завалами маленький колючий носик – ежика.

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