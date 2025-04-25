У Києві вночі на місці російського удару по житловому будинку врятували двох котів

Понад 20 годин два налякані вухані чекали на порятунок під завалами.

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Коти налякані, їх передали Товариству Червоного Хреста.

У столиці вночі, під час проведення пошуково-рятувальних робіт надзвичайники врятували двох котів. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

Котів знайшли у житловій двоповерхівці, яка майже вщент зруйнована внаслідок ворожого удару.

Наляканих тварин передали працівникам Товариства Червоного Хреста України.

«Понад 20 годин ці два налякані вухані чекали на порятунок під завалами! Їх знайшли на місці суцільних руйнувань, де здавалося б вже згасло життя…

Емоції господарки одного з котиків просто складно описати словами. Це сльози щастя, що цей сірий пухнастик, частина родини – живий», - повідомили у ДСНС.

А вранці надзвичайники знайшли під завалами малого колючого носика – їжачка.

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