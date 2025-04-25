На сайте Офиса Президента разместили петицию о награждении посмертно Ярослава Лаврука, который защищал Украину в составе 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады

Во время выполнения боевого задания погиб выпускник НЮУ имени Ярослава Мудрого, капитан юстиции, адвокат Ярослав Лаврук, который защищал Украину в составе 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады - на сайте Офиса Президента разместили петицию о его посмертном награждении орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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Під час виконання бойового завдання на війні з російськими окупантами загинув випускник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, капітан юстиції, адвокат, арбітражний керуючий Ярослав Лаврук, який захищав Україну в складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

Університетська спільнота та колеги Ярослава Лаврука зареєстрували петицію про його посмертне нагородження орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Петиція для підписання розміщена на сайті Офісу Президента, її можна підписати за посиланням.

Ярослав народився 6 вересня 1986 року в селі Товмачик на Івано-Франківщині. Після закінчення школи вступив до Слідчо-криміналістичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Факультет слідчої та детективної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), обравши шлях служіння закону та справедливості. Був сумлінним студентом, щирим, добрим, порядним, неймовірно люблячим свою країну.

Після закінчення Університету Ярослав Лаврук почав працювати на посаді слідчого у Коломийському районному відділі поліції ГУ НП в Івано-Франківській області. Він швидко здобув визнання як висококваліфікований фахівець. Подальший професійний шлях Ярослава був сповнений досягнень: робота в Головному управлінні поліції, керівна посада в Укртрансбезпеці, адвокатська практика та діяльність арбітражного керуючого. Він був людиною честі, фахівцем високого рівня, а головне – Людиною з великої літери.

Проте найбільше випробування прийшло у 2014 році, коли Ярослав не вагаючись став на захист України. Він отримав статус учасника бойових дій, а з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю, аби боронити Київ. Його прагнення захистити свою країну відображалося в кожному кроці, свідчачи про глибоку відданість та силу духу. Капітан Лаврук проходив військову службу в лавах 5-ї важкої механізованої бригади, яка бере активну участь у бойових діях на найгарячіших ділянках фронту, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України від російської агресії. Останнім місцем служби Ярослава став район м. Покровськ Донецької області, де він виконував обов’язки начальника юридичної служби 5-ї ОВМБр.

13 березня 2025 року капітан Ярослав Лаврук під час виконання бойового завдання загинув.

Ярослав був неймовірною людиною – мужнім, розумним, людяним. Для багатьох він був не лише колегою, другом, побратимом, а й прикладом для наслідування. Без батька залишилась маленька донечка, яка була для нього справжнім світлом у житті.

Побратими та друзі згадуватимуть Ярослава Лаврука як справедливу, доброзичливу людину, завжди готову прийти на допомогу. Дізнавшись про загибель воїна, голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко зазначив: «Ярослав Васильович мав бути з нами довгі роки – відстоювати правду, допомагати людям, будувати справедливу країну. Але його покликав інший фронт, і він не міг стояти осторонь. Ми, завжди пам’ятатимемо його як справжнього професіонала та безмежно чесну людину. Світла пам’ять і вічна шана Герою».

За відвагу та відданість військовій справі Ярослав отримав численні нагороди, серед яких: нагрудний знак «За участь в антитерористичній операції», медаль «Захисникам Вітчизни», Почесна грамота Верховної Ради України, нагрудний знак «Хрест Військова честь» від Головнокомандувача ЗСУ, відзнака Міністра оборони України «10 років сумлінної служби» та інші.

16 березня у селі Турка на Івано-Франківщині Ярослав Лаврук знайшов свій останній спочинок. Провести його в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та колеги. Сотні людей схилили голови, дякуючи йому за відданість Україні, за мужність, за жертву, яка не буде забута.

Академічна спільнота Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою і висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблого Героя.

«З глибокою повагою ми завжди пам’ятатимемо нашого Героя-випускника. Його ім’я назавжди буде закарбоване на Сторінці пам’яті загиблих Героїв Університету як знак нашої глибокої вдячності за подвиг, за те, що він віддав своє життя заради майбутнього України» – зазначили в НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Просимо університетську спільноту та всіх небайдужих підтримати петицію про нагородження орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) капітана юстиції Ярослава Лаврука.

Світла пам’ять і вічна слава Герою!