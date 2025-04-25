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Бронювання священнослужителів — умови, процедура, особливості

18:23, 25 квітня 2025
Священнослужителі можуть бути заброньовані та отримати відстрочку від мобілізації.
Бронювання священнослужителів — умови, процедура, особливості
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Релігійні організації визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Тож священнослужителі можуть бути заброньовані та отримати відстрочку від мобілізації.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли про особливості бронювання священнослужителів.

Кого можуть забронювати:

Священнослужителів критично важливих релігійних організацій:

  • керівників та заступників релігійних центрів та управлінь
  • керівників релігійних громад, монастирів, духовних навчальних закладів, місіонерських товариств
  • тих, хто офіційно працює у релігійних організаціях за трудовим договором та відповідає за проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та проповідницьку діяльність

Які умови визнання релігійних організацій критично важливими:

  • зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб до 26.12.2024
  • мають ідентифікаційний код у реєстрі підприємств та організацій
  • діють згідно зі статутом із чинною офіційною назвою
  • не мають зв’язків із забороненими іноземними релігійними структурами
  • не знаходяться на окупованих територіях
  • внесені до реєстру неприбуткових установ і подають звітність

Хто здійснює бронювання:

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Коли бронювання може бути скасовано:

Якщо священнослужителя звільняють.

Як відбувається бронювання:

Через Дію. За списками або заявою в електронній формі, що формує уповноважена особа ДЕСС

На священнослужителів не поширюються обмеження:

  • щодо бронювання не більше половини працівників
  • по зарплаті не менше 20 тисяч гривень

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бронювання

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