Бронювання священнослужителів — умови, процедура, особливості

Релігійні організації визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Тож священнослужителі можуть бути заброньовані та отримати відстрочку від мобілізації.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли про особливості бронювання священнослужителів.
Кого можуть забронювати:
Священнослужителів критично важливих релігійних організацій:
Які умови визнання релігійних організацій критично важливими:
Хто здійснює бронювання:
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).
Коли бронювання може бути скасовано:
Якщо священнослужителя звільняють.
Як відбувається бронювання:
Через Дію. За списками або заявою в електронній формі, що формує уповноважена особа ДЕСС
На священнослужителів не поширюються обмеження:
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