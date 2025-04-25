Україна з ПАР разом працюватимуть над зняттям обмежень на експорт

Сторони погодилися щодо розробки конкретної дорожньої карти — з чіткими кроками для якнайшвидшого підписання протоколів визнання між країнами.

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Україна та Південно-Африканська Республіка обговорили зняття обмежень на експорт української продукції. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, в межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до ПАР Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль разом із Першою віцепрем'єркою Юлією Свириденко провели результативні перемовини з Джоном Стінхейзеном, Міністром сільського господарства ПАР, та Парксом Франкліном Мпо Тао, Міністром торгівлі, промисловості та конкуренції ПАР.

За словами Віталія Коваля, головний пріоритет — зняття обмежень на експорт української продукції.

Сторони погодилися щодо розробки конкретної дорожньої карти — з чіткими кроками для якнайшвидшого підписання протоколів визнання між відповідними установами обох країн.

Окремо сторони обговорили співпрацю у виробництві мінеральних добрив.

«Південна Африка — стратегічний партнер України. Йдеться не лише про збільшення обсягів торгівлі, а й про вихід на ринки Субсахарської Африки, де ПАР має потужні позиції. Візит Президента Володимира Зеленського до ПАР задав чіткий політичний сигнал: Україна налаштована на посилення економічної присутності в регіоні. Ми реалізуємо цей курс у конкретних домовленостях», - наголосив Міністр.

Віталій Коваль зауважив, що зараз є взаємна зацікавленість у продуктах: на першому етапі йдеться про доступ української агропродукції до ринку ПАР, зокрема, м'яса птиці та продуктів переробки.

Україні цікава співпраця і досвід ПАР у сфері вирощування великої рогатої худоби. Адже Південна Африка є одним з лідерів саме в м'ясному напрямку тваринництва по ВРХ.

Український ринок зацікавлений в імпорті якісних фруктів і горіхів з ПАР, зокрема авокадо, манго та макадамії — у виробництві останньої ПАР є світовим лідером.

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