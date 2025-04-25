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США не вимагали від України відмовитися від Криму – глава МЗС Польщі Сікорський

13:45, 25 квітня 2025
Держсекретар США заперечив тиск на Україну щодо Криму.
США не вимагали від України відмовитися від Криму – глава МЗС Польщі Сікорський
Фото: censor.net
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Державний секретар США Марко Рубіо у розмові з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським заперечив, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Про це розповів Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

За словами Сікорського, розмова з американським держсекретарем відбулася у середу, 23 квітня. Під час неї Рубіо чітко спростував інформацію, яка раніше з’являлась у медіа, про нібито тиск на Україну з боку США з вимогою визнати Крим російським.

«Можу передати, тому що це буде служити справі, що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал», — сказав польський міністр.

Крім того, за словами Сікорського, Рубіо запевнив, що Україна як суверенна держава має право розвивати свою армію та оборонну промисловість.

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США Польща росія Крим

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