США не требовали от Украины отказаться от Крыма – глава МИД Польши Сикорский

Госсекретарь США отрицает давление на Украину по Крыму.

Фото: censor.net

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Государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД Польши Радославом Сикорским отрицает, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Об этом рассказал Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

По словам Сикорского, разговор с американским госсекретарем состоялся в среду, 23 апреля. Во время него Рубио четко опроверг информацию, которая ранее появлялась в медиа, о якобы давлении на Украину со стороны США с требованием признать Крым российским.

«Могу передать, потому что это будет служить делу, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Это важный сигнал», - сказал польский министр.

Кроме того, по словам Сикорского, Рубио заверил, что Украина как суверенное государство имеет право развивать свою армию и оборонную промышленность.

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