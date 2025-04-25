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Украина вместе с ЮАР будут работать над снятием ограничений на экспорт

16:54, 25 апреля 2025
Стороны договорились о разработке конкретной дорожной карты — с четкими шагами для скорейшего подписания протоколов признания между странами.
Украина вместе с ЮАР будут работать над снятием ограничений на экспорт
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Украина и Южно-Африканская Республика обсудили снятие ограничений на экспорт украинской продукции. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в ЮАР Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль вместе с Первым вице-премьером Юлией Свириденко провели результативные переговоры с Джоном Стинхейзеном, Министром сельского хозяйства ЮАР, и Парксом Франклином Мпо Тао, Министром торговли, промышленности и конкуренции ЮАР.

По словам Виталия Коваля, главный приоритет — снятие ограничений на экспорт украинской продукции.

Стороны договорились о разработке конкретной дорожной карты — с четкими шагами для скорейшего подписания протоколов признания между соответствующими учреждениями обеих стран.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в производстве минеральных удобрений.

«Южная Африка — стратегический партнер Украины. Речь идет не только об увеличении объемов торговли, но и о выходе на рынки стран Субсахарской Африки, где ЮАР имеет мощные позиции. Визит Президента Владимира Зеленского в ЮАР задал четкий политический сигнал: Украина настроена на усиление экономического присутствия в регионе. Мы реализуем этот курс в конкретных договоренностях», — подчеркнул Министр.

Виталий Коваль отметил, что сейчас есть взаимная заинтересованность в продуктах: на первом этапе речь идет о доступе украинской агропродукции на рынок ЮАР, в частности, мяса птицы и продуктов переработки.

Украине также интересна кооперация и опыт ЮАР в сфере выращивания крупного рогатого скота. Ведь Южная Африка является одним из лидеров именно в мясном направлении животноводства по КРС.

Украинский рынок заинтересован в импорте качественных фруктов и орехов из ЮАР, в частности авокадо, манго и макадамии — в производстве последней ЮАР является мировым лидером.

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Украина Африка

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