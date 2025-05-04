Автомобіль перетворився на мотлох — на Дарницькому мосту сталася серйозна ДТП з потерпілими, фото

Внаслідок аварії 18-річний водій отримав тяжкі травми, серед яких — ампутація обох нижніх кінцівок.

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У Києва на Дарницькому мосту сталася з двома потерпілими. Унаслідок наїзду на відбійник та перекидання транспортного засобу водій та пасажир отримали тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

За попередніми даними, водій позашляховика Toyota Highlander, рухаючись у напрямку Набережно-Хрещатицької вулиці, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на металевий відбійник, у результаті чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок аварії 18-річний водій отримав тяжкі травми, серед яких — ампутація обох нижніх кінцівок. Його та 16-річного пасажира, який також перебував без свідомості, доставили до медичних закладів для надання екстреної допомоги.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

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