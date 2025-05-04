Поліція знайшла та повідомила про підозру чоловіку, який забив до смерті собаку на Закарпатті

Поліцейські встановили, що присутніми під час події були двоє неповнолітніх племінників чоловіка.

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У селі Березово, що на Закарпатті, чоловік у присутності двох неповнолітніх дітей убив сусідського собаку. Відео з жорстоким поводженням із твариною опублікували в мережі. Про це розповіли в поліції Закарпаття.

Ймовірно, йдеться про злочин, який стався 30 квітня, а на кадрах видно, як невідома особа б'є тварину, яка заплуталася навколо опори й не могла втекти.

У поліції уточнили, що смертельні травми тварині чоловік завдав металевим кілком.

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що до жорстокого поводження з твариною причетний 43-річний місцевий житель. Окрім цього, присутніми під час події були двоє неповнолітніх племінників чоловіка.

Відомо, що сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися. Чоловік, користуючись ситуацією, взяв металеву палицю та завдав нею собаці ряд ударів, внаслідок яких тварина загинула.

Слідчі, за процесуального керівництва окружної прокуратури, сформували доказову базу та в результаті повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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