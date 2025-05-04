Полиция нашла и сообщила о подозрении мужчине, который забил до смерти собаку на Закарпатье

Полицейские установили, что присутствовавшими во время происшествия были двое несовершеннолетних племянников мужчины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Березово, что на Закарпатье, мужчина в присутствии двух несовершеннолетних детей убил соседскую собаку. Видео с жестоким обращением с животным было опубликовано в сети. Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Вероятно, речь идет о преступлении, которое произошло 30 апреля, а на кадрах видно, как неизвестное лицо избивает животное, которое запуталось вокруг опоры и не могло убежать.

В полиции уточнили, что смертельные травмы животному мужчина нанес металлическим колом.

В ходе следственных действий полицейские установили, что к жестокому обращению с животным причастен 43-летний местный житель. Кроме того, свидетелями происшествия были двое несовершеннолетних племянников мужчины.

Известно, что соседский пес попал в самодельную ловушку и не мог выбраться. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, взял металлическую палку и нанес собаке ряд ударов, в результате которых животное погибло.

Следователи под процессуальным руководством окружной прокуратуры собрали доказательную базу и в результате сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.