У Києві відкрили нову мініскульптуру – присвячена Контрактовому ярмарку, фото

У Києві з’явилася нова мініскульптура з серії «Шукай!».

Автор фото: Andrii Prots

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У Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту «Шукай!» – вона присвячена вона Київським контрактам — легендарним ярмаркам на площі, що отримала назву Контрактова. Про це повідомила засновниця проєкту Юлія Бевзенко.

Саме на Подолі наприкінці XVIII — на початку XIX століття вперше системно й масштабно збиралися купці та промисловці з усієї Європи. Узимку, коли замерзали ґрунтові дороги й до Києва можна було легко проїхати саньми, місто на кілька тижнів перетворювалося на ринок ідей, товарів, зв’язків і грошей, вибухаючи торгівлею!

Контрактовий ярмарок зробив Київ містом підприємців і грошей. Підписували контракти в Контрактовому будинку, там і встановлено скульптуру.

Скульптура зображає бронзовий прилавок, де підписується контракт.

Автор фото: Andrii Prots

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