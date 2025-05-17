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На Волині зіткнулися легковик та мікроавтобус – останній перекинувся, фото

22:59, 17 травня 2025
Внаслідок зіткнення постраждали восьмеро людей — серед травмованих водії обох авто та пасажири.
На Волині зіткнулися легковик та мікроавтобус – останній перекинувся, фото
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У Ковелі 16 травня ввечері близько 19:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мікроавтобуса та легковика, унаслідок якої постраждали восьмеро людей. Як повідомили в поліції Волинської області, зіткнулися мікроавтобус Renault і легковик Audi.

За попередньою інформацією, 53-річний водій Renault, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі й допустив зіткнення з автомобілем Audi під керуванням 18-річної жінки.

У результаті аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані. Також постраждали шестеро пасажирів обох транспортних засобів: трьох із них доправили до лікарні, іншим надали медичну допомогу на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде з’ясовано усі обставини автопригоди.

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поліція ДТП

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