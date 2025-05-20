У Держпраці нагадали особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником

Звільняти неповнолітніх працівників можна лише у виняткових випадках.

Фото: Pexels

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником.

Зазначається, що пунктом п’ятим частини першої статті 24 Кодексу Законів про працю України встановлено, що з неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі.

Слід враховувати, що відповідно до статті 187 КЗпП України неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Згідно зі статтею 199 КЗпП України розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, можливе на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім може бути те, що подальше виконання трудових обов’язків неповнолітнім загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси.

Відповідно до статті 198 КЗпП України розірвати трудовий договір з неповнолітнім працівником з ініціативи роботодавця можна тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

Звільняти неповнолітніх працівників можна лише у виняткових випадках , при цьому не допускається звільнення без працевлаштування з підстав, визначених пунктами 1, 2, 6 статті 40 КЗпП України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.