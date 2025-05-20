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У Держпраці нагадали особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником

07:54, 20 травня 2025
Звільняти неповнолітніх працівників можна лише у виняткових випадках.
У Держпраці нагадали особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником
Фото: Pexels
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює  особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником. 

Зазначається, що пунктом п’ятим частини першої статті 24 Кодексу Законів про працю України встановлено, що з неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі.

Слід враховувати, що відповідно до статті 187 КЗпП України неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Згідно зі статтею 199 КЗпП України розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, можливе на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім може бути те, що подальше виконання трудових обов’язків неповнолітнім загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси.

Відповідно до статті 198 КЗпП України розірвати трудовий договір з неповнолітнім працівником з ініціативи роботодавця можна тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

Звільняти неповнолітніх працівників можна лише у виняткових випадках , при цьому не допускається звільнення без працевлаштування з підстав, визначених пунктами 1, 2, 6 статті 40 КЗпП України. 

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Держпраці

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