В Гоструда напомнили особенности расторжения трудового договора с несовершеннолетним работником

Увольнять несовершеннолетних работников можно только в исключительных случаях.

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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет особенности расторжения трудового договора с несовершеннолетним работником.

Отмечается, что пунктом пятым части первой 24 Кодекса Законов о труде Украины установлено, что с несовершеннолетними работниками трудовые договоры обязательно заключаются в письменной форме.

Следует учитывать, что согласно статье 187 КЗоТ Украины несовершеннолетние в трудовом правоотношении приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

Согласно статье 199 КЗоТ Украины расторжение трудового договора с несовершеннолетним, в том числе и срочного, возможно на основании требования родителей, усыновителей, попечителей несовершеннолетнего, а также государственных органов и должностных лиц, на которых возложен надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.

Причиной требования о расторжении трудового договора с несовершеннолетним может служить то, что дальнейшее исполнение трудовых обязанностей несовершеннолетним чревато его здоровьем или нарушает его законные интересы.

Согласно статье 198 КЗоТ Украины расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя можно только с согласия районной (городской) службы по делам детей.

Увольнять несовершеннолетних работников можно только в исключительных случаях, при этом не допускается увольнение без трудоустройства по основаниям, определенным пунктами 1, 2, 6 статьи 40 КЗоТ Украины.

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