Відпочивав на балконі: дружина американського режисера Крістофера Волтерса розповіла подробиці обвалу, відео

Спочатку вважалося, що на Крістофера Волтерса впав балкон, але згодом з’ясувалося, що він стояв на ньому в момент обвалу.

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Як відомо, від обвалу балкона у Подільському районі Києва постраждав американський журналіст Крістофер Волтерс, який приїхав в Україну робити матеріал про війну. Спочатку повідомлялося, що на нього впав балкон, але згодом з’ясувалося, що він перебував на ньому в момент обвалу.

Дружина Крістофера Волтерса розповіла, що режисер відпочивав на балконі, коли той обвалився, і показала відео з місця події.

"Ось як воно виглядає. Він сидів в цьому чорному кріслі. Воно просто обламалось", - розповіла жінка.

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