На Сумщині судитимуть медика, який оформив військовозобов’язаному липовий листок непрацездатності

Медик підозрюється в видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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На Сумщині правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно лікаря загальної практики-сімейної медицини однієї з амбулаторій Чернеччинської громади Охтирського району за фактом одержання неправомірної вигоди та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, обвинувачений неодноразово безпідставно виписував знайомим рецепти на лікарські препарати такі як димедрол тощо, при цьому зазначені особи за медичною допомогою не звертались. Також медик видавав наближеним особам підроблені довідки про їх перебування на лікуванні у медичному закладі.

Більш того, медик вимагав у військовозобов’язаного чоловіка неправомірну вигоду еквівалентну 20 тис. грн за оформлення листка непрацездатності терміном на 10 днів. Злочинну діяльність лікаря припинено в квітні 2025 року.

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