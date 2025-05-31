В Сумской области будут судить медика, который оформил военнообязанному липовый лист нетрудоспособности

Медик подозревается в выдаче заведомо ложных официальных документов.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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В Сумской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении врача общей практики-семейной медицины одной из амбулаторий Чернеччинской громады Ахтырского района по факту получения неправомерной выгоды и выдачи заведомо ложных официальных документов.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, обвиняемый неоднократно без оснований выписывал знакомым рецепты на лекарственные препараты, такие как димедрол и другие, при этом указанные лица за медицинской помощью не обращались. Также медик выдавал близким поддельные справки о их пребывании на лечении в медицинском учреждении.

Более того, медик потребовал от военнообязанного мужчины неправомерную выгоду, эквивалентную 20 тыс. грн, за оформление листа нетрудоспособности сроком на 10 дней. Преступную деятельность врача пресекли в апреле 2025 года.

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