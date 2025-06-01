4000 доларів за переведення до іншого місця служби — повідомлено про підозру начальнику підрозділу Держприкордонслужби

Майор вимагав гроші у підлеглого за переведення до іншого місця служби у зв’язку з сімейними обставинами.

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На Сумщині начальнику підрозділу Держприкордонслужби повідомлено про підозру у вимаганні 4000 доларів за переведення підлеглого до іншого місця служби. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, майор висунув своєму підлеглому військовослужбовцю вимогу надати неправомірну вигоду у розмірі 4000 доларів за підготовку документів та прийняття позитивного рішення про переведення останнього до іншого місця служби у зв’язку з сімейними обставинами, не створюючи перешкод при переведенні.

При цьому вимога супроводжувалась погрозою про те, що за умови не сплати даної суми коштів рішення про переведення до іншого місця служби прийнято не буде.

В січні 2025 року підозрюваний отримав першу частину неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів через засоби поштового зв’язку, а після вирішення питання з переведенням – надав вказівку надіслати другу частину в такому ж розмірі.

Військовослужбовця викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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