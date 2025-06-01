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Тшасковський vs Навроцький – у Польщі розпочався другий тур президентських виборів

12:07, 1 червня 2025
У Польщі триває вирішальний тур виборів.
Тшасковський vs Навроцький – у Польщі розпочався другий тур президентських виборів
Фото з відкритих джерел
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У неділю, 1 червня, у Польщі стартував другий тур президентських виборів, який може стати визначальним для політичного майбутнього країни. За найвищу державну посаду змагаються двоє кандидатів: мер Варшави Рафал Тшасковський та директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Тшасковський, представник опозиційної «Громадянської платформи», у першому турі набрав 31,36% голосів. Його опонент — Кароль Навроцький, якого підтримує правляча партія «Право і справедливість», — заручився підтримкою 29,54% виборців.

Польські дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00 (за Києвом — з 8:00 до 22:00). Право голосу мають близько 29 мільйонів громадян.

Одночасно відбувається голосування і за кордоном. За інформацією Національної виборчої комісії Польщі, найбільше виборців у Латинській Америці зареєструвалося в Мексиці — майже 480 осіб. В Аргентині проголосувати мають 238 громадян, у Бразилії — 224.

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Польща вибори

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