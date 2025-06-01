Тшасковский vs Навроцкий – в Польше начался второй тур президентских выборов

В Польше продолжается решающий тур выборов.

Фото из открытых источников

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В воскресенье, 1 июня, в Польше стартовал второй тур президентских выборов, который может стать определяющим для политического будущего страны. За высший государственный пост соревнуются два кандидата: мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Тшасковский, представитель оппозиционной «Гражданской платформы», в первом туре набрал 31,36% голосов. Его оппонент - Кароль Навроцкий, которого поддерживает правящая партия «Право и справедливость», - заручился поддержкой 29,54% избирателей.

Польские участки открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 21:00 (по Киеву - с 8:00 до 22:00). Право голоса имеют около 29 миллионов граждан.

Одновременно происходит голосование и за рубежом. По информации Национальной избирательной комиссии Польши, больше всего избирателей в Латинской Америке зарегистрировалось в Мексике - почти 480 человек. В Аргентине проголосовать должны 238 граждан, в Бразилии - 224.

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