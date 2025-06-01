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Финал Лиги чемпионов в Париже – более 500 задержанных, есть погибшие

12:25, 1 июня 2025
После победы ПСЖ в Лиге чемпионов Францию охватили массовые беспорядки.
Финал Лиги чемпионов в Париже – более 500 задержанных, есть погибшие
Фото: Le Figaro
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Финал Лиги чемпионов, в котором парижский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал историческую победу над миланским «Интером», обернулся волной беспорядков во Франции.

Как сообщает Le Figaro, в ночь на воскресенье в нескольких городах страны произошли столкновения между футбольными фанатами и полицией. Самые масштабные инциденты зафиксировали в Париже, где около 48 тысяч болельщиков собрались на стадионе «Парк де Пренс», чтобы посмотреть матч на большом экране.

По данным правоохранителей, по всей Франции были задержаны по меньшей мере 559 человек. Большинство - за акты вандализма. На Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ против толпы фанатов, которые ворвались в магазин спортивной обуви. Там задержали более 30 человек.

Беспорядки также произошли в других городах. В Гренобле автомобиль въехал в толпу, ранив четырех человек. Водитель сам сдался полиции. В Нанте фанаты повредили автобус, прежде чем вмешались правоохранители.

Трагический инцидент произошел в городе Дакс на юго-западе Франции: 17-летний парень погиб от ножевых ранений. Полиция выясняет обстоятельства и разыскивает нападавшего.

Победа ПСЖ, которая должна была стать праздником для французских болельщиков, завершилась беспорядками, насилием и человеческими жертвами.

 

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полиция арест Франция

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