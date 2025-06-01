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Фінал Ліги чемпіонів у Парижі – понад 500 затриманих, є загиблі

12:25, 1 червня 2025
Після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів Францію охопили масові заворушення.
Фінал Ліги чемпіонів у Парижі – понад 500 затриманих, є загиблі
Фото: Le Figaro
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Фінал Ліги чемпіонів, у якому паризький клуб «Парі Сен-Жермен» здобув історичну перемогу над міланським «Інтером», обернувся хвилею заворушень у Франції.

Як повідомляє Le Figaro, у ніч на неділю в кількох містах країни сталися сутички між футбольними фанатами та поліцією. Наймасштабніші інциденти зафіксували у Парижі, де близько 48 тисяч уболівальників зібралися на стадіоні «Парк де Пренс», щоб переглянути матч на великому екрані.

За даними правоохоронців, по всій Франції було затримано щонайменше 559 осіб. Більшість — за акти вандалізму. На Єлисейських полях поліція застосувала сльозогінний газ проти натовпу фанатів, які вдерлися до магазину спортивного взуття. Там затримали понад 30 осіб.

Заворушення також відбулися в інших містах. У Греноблі автомобіль в’їхав у натовп, поранивши чотирьох людей. Водій сам здався поліції. У Нанті фанати пошкодили автобус, перш ніж втрутилися правоохоронці.

Трагічний інцидент стався у місті Дакс на південному заході Франції: 17-річний хлопець загинув від ножових поранень. Поліція з’ясовує обставини та розшукує нападника.

Перемога ПСЖ, яка мала стати святом для французьких уболівальників, завершилася безладами, насильством і людськими жертвами.

 

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поліція арешт Франція

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