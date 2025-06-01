На Рівненщині жінка, яка облила знайому засобом для чистки труб, заплатить 850 гривень штрафу

Потерпіла отримала множинні опіки шкіри.

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На Рівненщині жінка під час конфлікту облила знайому засобом для чистки труб. Потерпіла отримала опіки обличчя та голови. Вирок у справі №571/1431/25 виніс Рокитнівський районний суд Рівненської області.

У матеріалах справи вказується, що інцидент стався ввечері 12 березня 2025 року. Близько 22:00 обвинувачена під час конфлікту зі знайомою вилила на неї засіб для чищення труб «Кріт». Потерпіла отримала множинні опікові рани (у конгломераті - опіки шкіри 1-2 ступеня) - в межах правої лобово-скроневої ділянки волосистої частини голови справа (з ознаками «обпаленого» волосся), з розповсюдженням аналогічних опікових ранок на шкіру обличчя справа (лобова, скронева, брівно - надбрівна ділянка, частка верхньої повіки правого ока). Вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Під час судового розгляду справи жінка не назвала причини конфлікту, проте повністю визнала свою провину.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125КК України та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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