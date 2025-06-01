Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Ровенской области женщина, которая облила знакомую средством для чистки труб, заплатит 850 гривен штрафа

12:43, 1 июня 2025
Потерпевшая получила множественные ожоги кожи.
В Ровенской области женщина, которая облила знакомую средством для чистки труб, заплатит 850 гривен штрафа
Иллюстративное фото, источник - unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области женщина во время конфликта облила знакомую средством для прочистки труб. Пострадавшая получила ожоги лица и головы. Приговор по делу №571/1431/25 вынес Рокитновский районный суд Ровенской области.

В материалах дела указано, что инцидент произошёл вечером 12 марта 2025 года. Около 22:00 обвиняемая во время ссоры со знакомой вылила на неё средство для прочистки труб «Крот». Пострадавшая получила множественные ожоги (в совокупности — ожоги кожи 1–2 степени) — в области правой лобно-височной части волосистой части головы (с признаками «опалённых» волос), с распространением аналогичных ожогов на кожу лица справа (лобная, височная, надбровная области, часть верхнего века правого глаза). Указанные телесные повреждения по степени тяжести классифицированы как лёгкие телесные повреждения, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья.

Во время судебного разбирательства женщина не назвала причины конфликта, однако полностью признала свою вину.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ровно штраф / штрафы судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Женщина купила квартиру, но не знала, что она находится в ипотеке – Верховный Суд объяснил, может ли банк забрать у нее квартиру

Само по себе отсутствие записи об ипотеке в Государственном реестре ипотек не прекращает ипотеку, однако в случае добросовестного приобретения имущества третьим лицом, которое полагалось на сведения из реестра, право ипотеки прекращается.

Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

В Верховной Раде предложили определить критерии для квалификации действий судей как необоснованной волокиты

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается определить критерии для квалификации допущения судьей необоснованной волокиты в деле.

Наши позиции и предложения игнорируются, а хронические проблемы в судебной власти не решаются годами – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия утвердил ежегодный доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради