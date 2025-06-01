В Ровенской области женщина, которая облила знакомую средством для чистки труб, заплатит 850 гривен штрафа

Потерпевшая получила множественные ожоги кожи.

Иллюстративное фото, источник - unsplash

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В Ровенской области женщина во время конфликта облила знакомую средством для прочистки труб. Пострадавшая получила ожоги лица и головы. Приговор по делу №571/1431/25 вынес Рокитновский районный суд Ровенской области.

В материалах дела указано, что инцидент произошёл вечером 12 марта 2025 года. Около 22:00 обвиняемая во время ссоры со знакомой вылила на неё средство для прочистки труб «Крот». Пострадавшая получила множественные ожоги (в совокупности — ожоги кожи 1–2 степени) — в области правой лобно-височной части волосистой части головы (с признаками «опалённых» волос), с распространением аналогичных ожогов на кожу лица справа (лобная, височная, надбровная области, часть верхнего века правого глаза). Указанные телесные повреждения по степени тяжести классифицированы как лёгкие телесные повреждения, вызвавшие кратковременное расстройство здоровья.

Во время судебного разбирательства женщина не назвала причины конфликта, однако полностью признала свою вину.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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