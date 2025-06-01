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4000 долларов за перевод в другое место службы — сообщено о подозрении начальнику подразделения Госпогранслужбы

15:25, 1 июня 2025
Майор требовал деньги у подчиненного за перевод в другое место службы в связи с семейными обстоятельствами.
4000 долларов за перевод в другое место службы — сообщено о подозрении начальнику подразделения Госпогранслужбы
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В Сумской области начальнику подразделения Госпогранслужбы сообщено о подозрении в вымогательстве 4000 долларов за перевод подчиненного в другое место службы. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, майор потребовал от своего подчиненного военнослужащего неправомерную выгоду в размере 4000 долларов за подготовку документов и принятие положительного решения о переводе последнего в другое место службы по семейным обстоятельствам, не создавая препятствий при переводе.

При этом требование сопровождалось угрозой, что в случае неуплаты указанной суммы решение о переводе принято не будет.

В январе 2025 года подозреваемый получил первую часть неправомерной выгоды в размере 2000 долларов через средства почтовой связи, а после решения вопроса с переводом – дал указание отправить вторую часть в таком же размере.

Военнослужащего разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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