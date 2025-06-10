До України з російського полону повернулися важкопоранені захисники, фото

Додому повертаються важкопоранені і поранені воїни — всі вони потребують негайної медичної допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До України з російського полону повернулася друга група військових. Обмін відбувся згідно з домовленостями у Стамбулі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Додому повернулися важкопоранені воїни. Усі вони потребують негайної медичної допомоги.

«Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт.

Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — наголосив Глава держави.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів.

Усі звільнені воїни мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

«Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.

Великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну», — зазначили в Штабі.

Нагадаємо, що Україна розпочала процес повернення своїх громадян із російського полону відповідно до Стамбульських домовленостей. Серед повернених — воїни Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та ТрО.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, коли почнеться обмін тілами загиблих між Україною та РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.