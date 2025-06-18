До 90 днів після полону і 5 днів за знищений літак: які відпустки мають захисники

Мін'юст пояснив, які відпустки передбачені для військових під час війни.

Фото: KP.UA

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Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію про види відпусток, передбачені законодавством для військовослужбовців і військовослужбовиць, які забезпечують право на відпочинок, відновлення здоров’я та вирішення особистих питань. Більшість відпусток надаються зі збереженням грошового забезпечення, повідомили у відомстві 18 червня 2025 року.

Відпустки під час воєнного стану:

Щорічна основна відпустка : доступна всім військовослужбовцям, крім тих, хто проходить базову військову службу. Тривалість залежить від вислуги: від 30 до 45 календарних днів. Включає грошову допомогу на оздоровлення та не враховує час на проїзд (до 2 діб в один бік). Може надаватися частинами, але одна частина — не менше 15 днів.

: доступна всім військовослужбовцям, крім тих, хто проходить базову військову службу. Тривалість залежить від вислуги: від 30 до 45 календарних днів. Включає грошову допомогу на оздоровлення та не враховує час на проїзд (до 2 діб в один бік). Може надаватися частинами, але одна частина — не менше 15 днів. Щорічна додаткова відпустка : до 15 днів для тих, хто служить в умовах підвищеного ризику або складних природних умов.

: до 15 днів для тих, хто служить в умовах підвищеного ризику або складних природних умов. Відпустка для лікування : надається за висновком ВЛК у разі хвороби чи поранення, тривалістю до 12 місяців із збереженням забезпечення.

: надається за висновком ВЛК у разі хвороби чи поранення, тривалістю до 12 місяців із збереженням забезпечення. Відпустка за сімейними обставинами : без збереження забезпечення, наприклад, до 10 днів на шлюб, до 7 днів у разі смерті близьких, до 15 днів при стихійному лиху. Загалом — не більше 15 днів на рік.

: без збереження забезпечення, наприклад, до 10 днів на шлюб, до 7 днів у разі смерті близьких, до 15 днів при стихійному лиху. Загалом — не більше 15 днів на рік. Додаткова відпустка за знищену техніку : до 5 днів за знищення ворожого корабля чи літака, до 4 днів за зенітно-ракетний комплекс, але не більше 15 днів на рік.

: до 5 днів за знищення ворожого корабля чи літака, до 4 днів за зенітно-ракетний комплекс, але не більше 15 днів на рік. Відпустка після полону : 90 днів із збереженням забезпечення, без поділу на частини.

: 90 днів із збереженням забезпечення, без поділу на частини. Відпустка для базової військової служби: 30 днів на рік.

Відпустки, призупинені під час воєнного стану:

Додаткові відпустки для навчання;

Творчі відпустки;

Соціальні відпустки, крім догляду за дитиною до 3 або 6 років за медичними показаннями.

Особливості щорічної основної відпустки:

Надається пропорційно вислузі: 1/12 за кожен місяць у перший рік служби.

Військовослужбовці з правом на відпустку від 10 днів отримують компенсацію проїзду в межах України.

У виняткових випадках відпустка за попередній рік може надаватися в першому кварталі наступного року за дозволом керівництва.

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