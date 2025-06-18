До 90 днів після полону і 5 днів за знищений літак: які відпустки мають захисники

12:07, 18 червня 2025
Мін'юст пояснив, які відпустки передбачені для військових під час війни.
Фото: KP.UA
Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію про види відпусток, передбачені законодавством для військовослужбовців і військовослужбовиць, які забезпечують право на відпочинок, відновлення здоров’я та вирішення особистих питань. Більшість відпусток надаються зі збереженням грошового забезпечення, повідомили у відомстві 18 червня 2025 року.
Відпустки під час воєнного стану:
- Щорічна основна відпустка: доступна всім військовослужбовцям, крім тих, хто проходить базову військову службу. Тривалість залежить від вислуги: від 30 до 45 календарних днів. Включає грошову допомогу на оздоровлення та не враховує час на проїзд (до 2 діб в один бік). Може надаватися частинами, але одна частина — не менше 15 днів.
- Щорічна додаткова відпустка: до 15 днів для тих, хто служить в умовах підвищеного ризику або складних природних умов.
- Відпустка для лікування: надається за висновком ВЛК у разі хвороби чи поранення, тривалістю до 12 місяців із збереженням забезпечення.
- Відпустка за сімейними обставинами: без збереження забезпечення, наприклад, до 10 днів на шлюб, до 7 днів у разі смерті близьких, до 15 днів при стихійному лиху. Загалом — не більше 15 днів на рік.
- Додаткова відпустка за знищену техніку: до 5 днів за знищення ворожого корабля чи літака, до 4 днів за зенітно-ракетний комплекс, але не більше 15 днів на рік.
- Відпустка після полону: 90 днів із збереженням забезпечення, без поділу на частини.
- Відпустка для базової військової служби: 30 днів на рік.
Відпустки, призупинені під час воєнного стану:
- Додаткові відпустки для навчання;
- Творчі відпустки;
- Соціальні відпустки, крім догляду за дитиною до 3 або 6 років за медичними показаннями.
Особливості щорічної основної відпустки:
- Надається пропорційно вислузі: 1/12 за кожен місяць у перший рік служби.
- Військовослужбовці з правом на відпустку від 10 днів отримують компенсацію проїзду в межах України.
- У виняткових випадках відпустка за попередній рік може надаватися в першому кварталі наступного року за дозволом керівництва.
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