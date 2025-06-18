До 90 дней после плена и 5 дней за уничтоженный самолет: какие отпуска положены защитникам

Минюст объяснил, какие отпуска предусмотрены для военных во время войны.

Фото: KP.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины обнародовало информацию о видах отпусков, предусмотренных законодательством для военнослужащих и военнослужащих-женщин, которые обеспечивают право на отдых, восстановление здоровья и решение личных вопросов. Большинство отпусков предоставляются с сохранением денежного довольствия, сообщили в ведомстве 18 июня 2025 года.

Отпуска во время военного положения:

Ежегодный основной отпуск: доступен всем военнослужащим, кроме тех, кто проходит базовую военную службу. Продолжительность зависит от выслуги: от 30 до 45 календарных дней. Включает денежную помощь на оздоровление и не учитывает время на проезд (до 2 суток в одну сторону). Может предоставляться частями, но одна часть — не менее 15 дней.

Ежегодный дополнительный отпуск: до 15 дней для тех, кто служит в условиях повышенного риска или сложных природных условий.

Отпуск для лечения: предоставляется по заключению ВВК в случае болезни или ранения, продолжительностью до 12 месяцев с сохранением довольствия.

Отпуск по семейным обстоятельствам: без сохранения довольствия, например, до 10 дней на свадьбу, до 7 дней в случае смерти близких, до 15 дней при стихийном бедствии. В общей сложности — не более 15 дней в год.

Дополнительный отпуск за уничтоженную технику: до 5 дней за уничтожение вражеского корабля или самолета, до 4 дней за зенитно-ракетный комплекс, но не более 15 дней в год.

Отпуск после плена: 90 дней с сохранением довольствия, без разделения на части.

Отпуск для базовой военной службы: 30 дней в год.

Отпуска, приостановленные во время военного положения:

Дополнительные отпуска для обучения;

Творческие отпуска;

Социальные отпуска, кроме ухода за ребенком до 3 или 6 лет по медицинским показаниям.

Особенности ежегодного основного отпуска:

Предоставляется пропорционально выслуге: 1/12 за каждый месяц в первый год службы.

Военнослужащие, имеющие право на отпуск от 10 дней, получают компенсацию проезда в пределах Украины.

В исключительных случаях отпуск за предыдущий год может предоставляться в первом квартале следующего года с разрешения руководства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.