До 90 дней после плена и 5 дней за уничтоженный самолет: какие отпуска положены защитникам

12:07, 18 июня 2025
Минюст объяснил, какие отпуска предусмотрены для военных во время войны.
Фото: KP.UA
Министерство юстиции Украины обнародовало информацию о видах отпусков, предусмотренных законодательством для военнослужащих и военнослужащих-женщин, которые обеспечивают право на отдых, восстановление здоровья и решение личных вопросов. Большинство отпусков предоставляются с сохранением денежного довольствия, сообщили в ведомстве 18 июня 2025 года.
Отпуска во время военного положения:
- Ежегодный основной отпуск: доступен всем военнослужащим, кроме тех, кто проходит базовую военную службу. Продолжительность зависит от выслуги: от 30 до 45 календарных дней. Включает денежную помощь на оздоровление и не учитывает время на проезд (до 2 суток в одну сторону). Может предоставляться частями, но одна часть — не менее 15 дней.
- Ежегодный дополнительный отпуск: до 15 дней для тех, кто служит в условиях повышенного риска или сложных природных условий.
- Отпуск для лечения: предоставляется по заключению ВВК в случае болезни или ранения, продолжительностью до 12 месяцев с сохранением довольствия.
- Отпуск по семейным обстоятельствам: без сохранения довольствия, например, до 10 дней на свадьбу, до 7 дней в случае смерти близких, до 15 дней при стихийном бедствии. В общей сложности — не более 15 дней в год.
- Дополнительный отпуск за уничтоженную технику: до 5 дней за уничтожение вражеского корабля или самолета, до 4 дней за зенитно-ракетный комплекс, но не более 15 дней в год.
- Отпуск после плена: 90 дней с сохранением довольствия, без разделения на части.
- Отпуск для базовой военной службы: 30 дней в год.
Отпуска, приостановленные во время военного положения:
- Дополнительные отпуска для обучения;
- Творческие отпуска;
- Социальные отпуска, кроме ухода за ребенком до 3 или 6 лет по медицинским показаниям.
Особенности ежегодного основного отпуска:
- Предоставляется пропорционально выслуге: 1/12 за каждый месяц в первый год службы.
- Военнослужащие, имеющие право на отпуск от 10 дней, получают компенсацию проезда в пределах Украины.
- В исключительных случаях отпуск за предыдущий год может предоставляться в первом квартале следующего года с разрешения руководства.
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